Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в банковской сфере по итогам августа стали руководитель по работе с состоятельными клиентами (UHNWI) в Сургуте и главный бухгалтер в Москве, заработная плата в обоих случаях составляет от 350 тыс. рублей на руки. Об этом свидетельствуют данные сайта по поиску работы hh.ru.

На втором месте по уровню заработной платы — вакансия руководителя карточного направления в Москве, заработная плата составляет от 250 тыс. рублей до вычета налогов. Опытный Golang-программист в Москве также может получать от 250 тыс. рублей, но уже после вычета налогов. В первом случае сотруднику предстоит участвовать в проектах по разработке архитектуры программных решений карточных сервисов, а во втором — выполнять задачи по проектированию, разработке и поддержке микросервисов на Golang и написанию unit-тестов.

Аналитик по обязательной отчетности управления банковских технологий в Москве может получать чуть меньше — от 220 тыс. до 250 тыс. рублей на руки. Согласно описанию вакансии, будущему сотруднику предстоит осуществлять поддержку пользователей по продукту, проводить анализ требований, настройку и осуществлять сопровождение продукта. От кандидата также требуется владение опытом разработки на языках PL/SQL PL+/.

Замыкают пятерку лидеров вакансии, зарплата в которых составляет от 200 тыс. рублей до вычета налогов. Именно столько предлагают соискателю на должность начальника отдела по развитию партнерской сети (карта «Халва») и руководителю направления «Управленческая отчетность» в Москве. В первом случае кандидат должен иметь высшее образование и релевантный опыт работы от одного года, во втором требуется профильное высшее образование, членство в АССА или сданный базовый уровень, а также опыт работы в финансовых подразделениях банков или организациях финансового сектора.

Всего в августе на hh.ru представлено более 34 тыс. вакансий от банковских организаций. Из них более 25 тыс. предложений составляют вакансии непосредственно для банковских служащих, более 8 тыс. — для менеджеров по продажам банковских продуктов, 6,7 тыс. — для IТ-специалистов, 3,3 тыс. — для административного персонала, а для студентов и начинающих карьеру размещено более 5 тыс. вакансий.