СберБанк подключил к своей платежной системе ведущих операторов мобильной связи Азербайджана — AzerCell, BakCell и Nar Mobile, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Пополнить счет телефона, в том числе за родных и близких, можно как в «СберБанк Онлайн», так и в устройствах самообслуживания. Все операции проводятся без комиссии.

В релизе уточняется, что сегодня в «СберБанк Онлайн» можно оплачивать услуги крупнейших сотовых операторов пяти стран СНГ: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. При этом сервисом активно пользуются не только граждане этих государств, приезжая в Россию, но и россияне, чьи родственники и знакомые проживают за рубежом.