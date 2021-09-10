Наиболее вероятным сценарием продажи банка «Открытие» станет передача 50% плюс одной акции стратегическому инвестору и IPO на Московской бирже, пишут «Известия» . Об этом рассказал федеральный чиновник финансово-экономического блока правительства. Ранее ЦБ рассматривал один из этих двух вариантов, но теперь не исключает их совмещения. По словам источника, стратегический инвестор, как и объявлял ЦБ, приобретет 50% плюс одну акцию, остальной пакет будет размещен на IPO. Заявки будут приниматься в период с 11 по 22 октября, до этого они могут подать заявки на due diligence (составление объективного представления об объекте инвестирования).

Как отметил источник издания, на due diligence в ЦБ поданы три заявки, это «окологосударственные компании». Интерес к покупке «Открытия» проявляет банк ВТБ, рассказал собеседник в системно значимом банке, информацию подтвердил источник на финансовом рынке. Однако, по словам двух участников наблюдательного совета ВТБ, банк к продаже «Открытия» относится безразлично. Некоторое время назад Минэкономразвития и ФАС инициировали законопроект о запрете государству, включая госбанки, покупать частные финансовые организации, но он так и не был принят, напомнил собеседник в системно значимом банке. По его словам, это означает, что «Открытие» может купить государственная структура.

ЦБ начал прием заявок на покупку банка «Открытие» Банк России начал прием сообщений о намерении принять участие в реализации акций банка «ФК Открытие», сообщает пресс-служба регулятора.



Стратегическим инвестором может быть либо сопоставимая по масштабам бизнеса структура, либо зарубежный интересант, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. В первом случае продажа будет затруднена ввиду того, что значительная часть крупнейших институтов имеют госучастие в капитале, и такая сделка лишь приведет к еще большему огосударствлению сектора. Во втором — из-за санкций, в связи с чем спрос на такой актив будет ограничен. Если все же удастся найти стратегического инвестора, им, скорее всего, будет выступать некая крупная квазигосударственная структура, уверена Носова. По ее словам, вероятнее кажется продажа банка частями по 10—15% акций, в таком случае спрос может быть гораздо активнее за счет появления заинтересованных частных инвесторов.

Реализация столь крупного пакета стратегическому инвестору сразу резко ограничивает пул потенциальных приобретателей, которые могли бы потянуть такую покупку, отметил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. Усложняет ситуацию еще и то, что ЦБ планирует не допустить к участию государственные или полугосударственные структуры. Сложно предположить, что на российском рынке найдется частная структура, готовая приобрести 50% «Открытия», а если искать стратегического инвестора за границей, то этот процесс определенно потребует еще больше времени, и сроки реализации придется переносить, отметил эксперт.

Стоимость бизнеса «Открытия» можно оценить в 500—550 млрд рублей, отметил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Цена контрольного пакета способна составить примерно 250—260 млрд рублей. Если будет ясная стратегия развития, а потом и хорошая прибыль и доходность на капитал, то и востребованность акций будет высокой, считает эксперт.