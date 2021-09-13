Хоум Кредит Банк запустил новую акцию по «Накопительному счету». Клиенты, выполнившие ее условия, получат доходность 8,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитного учреждения

Для участия в акции необходимо открыть «Накопительный счет» в банке (в акции участвуют все счета, открытые с 1 августа 2021 года) и ежемесячно оплачивать покупки любыми рублевыми дебетовыми картами Хоум Кредит Банка на сумму от 10 тыс. рублей.

Как следует из релиза, при соблюдении этих условий Хоум Кредит Банк будет начислять 8,5% годовых на остаток до 3 млн рублей до 1 января 2022 года. При этом каждый клиент может открыть до пяти накопительных счетов включительно, и все они могут участвовать в акции.

Если сумма трансакций по дебетовой карте не превысит 10 тыс. рублей в месяц, то по счету будет начисляться 5,5% годовых, как и на остаток более 3 млн рублей.