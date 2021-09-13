Банк «Кузнецкий» предлагает четыре тарифа по расчетно-кассовому обслуживанию: «Эконом» (для бизнеса с небольшим оборотом), «Стартовый» (для начала бизнеса), «Люкс» (для бизнеса с высокой деловой активностью) и «Премиум» (для бизнеса с высоким оборотом). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Все тарифные планы предполагают бесплатное открытие счета, подключение к системе «Интернет клиент-банк», а также оформление и годовое обслуживание корпоративных банковских карт. Для ИП появилась возможность открытия счета по одному документу — паспорту», — говорится в релизе.

Пользователям пакетов «Люкс» и «Премиум» банк будет начислять проценты на остаток средств по расчетному счету.