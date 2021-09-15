Банк «Кузнецкий» заработал 38,6 млн рублей чистой прибыли за январь – август 2021 года, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. В релизе уточняется, что финансовые результаты банка за указанный период рассчитаны по его внутренней методике.

В сообщении говорится, что с начала года «Кузнецкий» получил чистый валовый доход в размере 406,2 млн рублей. Из них чистый процентный доход – 210,9 млн рублей, чистый комиссионный доход и прочие доходы – 195,3 млн. По сравнению с данными за восемь месяцев 2020 года чистые процентные доходы увеличились на 7%, или на 13,2 млн рублей, общий объем доходов – на 8%, или на 40 млн.

Общий объем доходов банка по состоянию на 1 сентября 2021 года составил 571 млн рублей. Балансовая прибыль до налогообложения – 65 млн рублей, чистая прибыль – 38,6 млн.

Активы банка «Кузнецкий» на 1 сентября 2021 года оценены в 6,6 млрд рублей, рост к аналогичной дате прошлого года – 1,5%. Собственный капитал банка – 630 млн рублей.

С начала 2021 года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 3,7 млрд рублей. Из них 1,85 млрд рублей было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе 947 млн рублей – в рамках федеральных программ поддержки МСП.

По состоянию на 1 сентября 2021 года кредитный портфель банка «Кузнецкий» составил 4,4 млрд рублей, в том числе портфель кредитов корпоративным клиентам – 3,2 млрд, физическим лицам – 1,2 млрд.

Объем всех привлеченных ресурсов на 1 сентября 2021 года составил 5,75 млрд рублей, что на 0,4% больше показателя на аналогичную дату прошлого года. Объем вкладов населения на 1 сентября 2021 года достиг 2,8 млрд рублей. Депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий – 2,6 млрд рублей. Банк привлек от ЦБ РФ более 54 млн рублей под фондирование кредитов для предприятий МСБ.

По состоянию на 1 сентября 2021 года резервы ликвидности банка «Кузнецкий» составили более 2,2 млрд рублей.