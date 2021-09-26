Банк «Кубань Кредит» вместе с компанией Abanking обновили мобильный и интернет-банк для юридических лиц и предпринимателей. В новой версии полностью переработан дизайн и пользовательские сценарии, говорится в совместном релизе.

«Главное изменение — полная функциональная идентичность с интернет-банком благодаря single core архитектуре Abanking и современные интерфейсы, которые стали удобнее и понятнее. Клиенты банка смогут быстрее совершать все виды операций и получать данные по своим активам», — отмечается в сообщении.

Для разработки мобильного банка использовалось решение Abanking Corporate — с ним в мобильном приложении есть все те же функции, что и в интернет-банке.