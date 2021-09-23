Объем размещенных в 2020 году облигаций федерального займа достиг исторического максимума, говорится в отчете Счетной палаты.

Аудиторы поясняют, что коронавирус снял ограничения для внутреннего рынка заимствований. Так, в рамках мер по борьбе с пандемией были отменены верхние границы госзаймов и государственного долга.

«В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией Минфин для покрытия возросшего дефицита федерального бюджета осуществил в минувшем году госзаимствования в объемах, более чем в два раза превышающих объемы, предусмотренные программой государственных внутренних заимствований на соответствующий год. Объем дополнительных внутренних заимствований за счет размещения ОФЗ в 2020 году в контексте мер по борьбе с коронавирусной инфекцией составил более 2,85 триллиона рублей», — сообщил на коллегии СП аудитор Алексей Саватюгин по итогам мониторинга выполнения программ государственных заимствований.

Общий объем размещенных в 2020 году на внутреннем рынке ОФЗ превысил 5,31 трлн рублей по номиналу. Это рекордный показатель за всю историю российского рынка гособлигаций, указывают в СП.

«Еще один исторический максимум был установлен в октябре 2020 года, тогда месячный объем размещенных на аукционах гособлигаций достиг небывалой отметки — 1,5 трлн рублей по номиналу. Рекорду предшествовало принятое в сентябре решение нарастить объемы государственных внутренних заимствований в рамках мер по борьбе с пандемией. Всего осенью 2020 года Минфин разместил на аукционах облигации федерального займа на 3,15 млрд рублей», — указывают в Счетной палате.

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Основными покупателями госдолга в 2020 году стали банки, преимущественно государственные. Что касается нерезидентов и дочерних иностранных организаций, их доля по итогам года снизилась. Если в январе на них приходилось 52% покупателей ОФЗ, то в декабре — 21,3%. Причем осенью на внутреннем рынке ОФЗ их было меньше 6%, но под конец года стало больше на фоне прекращения продаж облигаций с переменным купоном (ОФЗ-ПК) со второй половины ноября.

До этого доля ОФЗ-ПК заметно увеличилась, что привело к росту доли защитных инструментов (ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН — с индексируемым номиналом) до 37,6% в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в гособлигациях. Это существенно выше безопасных 25%, обращают внимание аудиторы. Такое значение в 2017 году установил Минфин в основных направлениях государственной долговой политики на 2017—2019 годы.

«Превышение долей защитных инструментов безопасной отметки в 25% в общем объеме государственного внутреннего долга свидетельствует об увеличении процентного риска для федерального бюджета, — напомнил Саватюгин. — В первом полугодии 2021 года в связи с необходимостью снижения процентного риска для федерального бюджета и с учетом рекомендации Счетной палаты Минфин отказался от размещения на аукционах ОФЗ-ПК и размещал только ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН».

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Говоря об общей ситуации для российской экономики, аудитор напомнил о санкциях, которые США наложили в середине апреля 2021 года. В частности, был введен запрет на прямую покупку долговых ценных бумаг у Минфина. Однако эти меры, по его словам, практически не оказали влияние на рынок ОФЗ в первом полугодии.

«Одной из причин ограниченного влияния новых санкций на рынок ОФЗ является наличие на нем достаточного для замещения нерезидентов спроса со стороны локальных участников. Введенные в апреле 2021 года санкции США не привели к всплеску волатильности процентных ставок на рынке и не оказали существенного влияния на процентный риск российского финансового сектора. Доходность ОФЗ начала расти в марте — апреле 2021 года на фоне ожидания новых санкций, и к моменту их введения реакция рынка оказалась нейтральной, доходность даже снижалась», — сказал Саватюгин.

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Также он оценил влияние санкций на размещение российских евробондов. В 2020 году Минфин провел единственное размещение двумя выпусками на 2 млрд евро. Спрос на эти бумаги превысил предложение более чем на 700 млн евро. Тогда основными покупателями российского долга были иностранцы, а в мае 2021 года — уже инвесторы из России.

«В первом полугодии 2021 года единственное размещение еврооблигаций было осуществлено 27 мая двумя выпусками на 1,5 миллиарда евро при спросе более 2 миллиардов. Данный выход на международные рынки капитала осуществлялся в условиях роста доходности на глобальном долговом рынке и ужесточения американских санкций. Соответственно, Минфин должен был предложить более высокую премию, чем в 2020 году. Размещение осуществлено сроком на 15 лет — это максимальный срок за новейшую историю российских заимствований в евро», — раскрыл Саватюгин особенности размещения евробондов в 2021 году.

Аудитор также обратил внимание, что Минфин уже второй год подряд осуществляет масштабные заимствования «при отсутствии утвержденной на данный период долговой политики», поскольку документ на текущую трехлетку (с 2020 года) не принимался.

«Полагаем целесообразным разработать и принять соответствующий документ на предстоящий период, устанавливающий ограничения по объему государственного долга и определяющий возможности оптимальных объемов государственных заимствований, а также рассматривающий вопросы оценки госдолга как стабилизирующего (дестабилизирующего) фактора влияния на экономику, взаимосвязи государственных заимствований с бюджетным правилом и использования Фонда национального благосостояния как альтернативы государственным заимствованиям», — отметил аудитор.

Кроме того, Счетная палата предлагает Минфину усилить контроль за реализацией проектов, финансируемых в 2021—2022 годах за счет средств международных финансовых организаций.

Замминистра финансов Тимур Максимов, который присутствовал на коллегии, сообщил, что по всем предложениям СП уже начата работа: «Из трех пунктов, которые Алексей Львович обозначил, мы все три уже взяли в работу. Один уже реализуем — это рекомендация по утверждению основ долговой политики».



При этом он напомнил, что «Минфин в 2020 году и в начале 2021-го работал с точки зрения общей ситуации в экономике и развития ситуации на финансовых рынках».