Затраты России на обслуживание государственного внутреннего долга увеличатся на 300 млрд рублей в 2022–2024 годах относительно запланированных в предыдущем бюджете показателей, пишет РБК . Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку.

За три года Минфин направит на обслуживание госдолга около 5 трлн рублей: 1,4 трлн в 2022 году, 1,69 трлн в 2023-м и 1,84 трлн в 2024-м. По отношению к ВВП объем таких расходов почти не изменится и составит 1,1% в 2022 году и 1,2% в последующие годы. Ведомство ожидает, что в 2022 году расходы на обслуживание госдолга вырастут на 35,9 млрд рублей (+2,6%) относительно плановых, в 2023-м — на 80,1 млрд (+5%) и в 2024-м — на 145,9 млрд (+8,6%).

Изменения произойдут в связи с ростом расходов на обслуживание внутреннего долга в общей сложности на 306 млрд рублей. По внешнему долгу траты бюджета даже уменьшатся на 44 млрд рублей за три года в связи со снижением ставок по внешним облигационным займам, укреплением рубля и смещением графика платежей по планируемым к размещению евробондам, говорится в пояснительной записке.

Госдолг России превысил 20,4 трлн рублей Государственный долг России к 1 июля превысил 20,4 трлн рублей. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2021 года.

Всего с начала 2020 года внутренний долг вырос более чем на 5 трлн рублей. По данным на конец августа 2021 года, объем госдолга в ОФЗ составлял 15,75 трлн рублей. За весь текущий год Минфин планирует привлечь около 2,8 трлн рублей, в 2022 году ведомство намерено занять еще «примерно столько же», отметил ранее министр финансов Антон Силуанов.

Как говорится в пояснительной записке, основной объем бюджетных ассигнований на обслуживание внутреннего госдолга РФ в 2022–2024 годах будет приходиться на облигации федерального займа с постоянным купонным доходом и переменным купонным доходом. В целом, согласно законопроекту, объем госдолга в 2021 году составит 22,1 млрд рублей (17,8% ВВП), в 2022-м — 25,8 млрд (19,4% ВВП), в 2023-м — 28,5 млрд (20,1% ВВП), в 2024-м — 31,5 млрд (20,8% ВВП). На внутренний долг приходится около 80% от этой суммы.