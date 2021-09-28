Банк России выдал предписания нескольким организациям и физлицам в связи с нарушением положений федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соответствующие уведомления опубликованы на сайте регулятора.

В частности, по факту нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 упомянутого закона, «направлено предписание о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам» Альфа-Банку, Санкт-Петербургской валютной бирже, «СПБ Бирже», Московской бирже, компании «БКС».

Часть 2 статьи 6 закона № 224-ФЗ гласит, что «запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с настоящим федеральным законом к манипулированию рынком».