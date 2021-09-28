Средний размер страховых пенсий в РФ к 2024 году составит 20 тыс. рублей, заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«В прошлом году, когда мы утверждали бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, индексация страховых пенсий закладывалась с таким расчетом, чтобы это было, во-первых, выше уровня инфляции, а во-вторых, чтобы ежегодно средний размер пенсии увеличивался не меньше чем на одну тысячу рублей. С тем, чтобы к 2024 году средний размер пенсии достиг 20 тысяч рублей», — пояснила сенатор.

Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров Правительство дало отрицательный отзыв на внесенный депутатами от ЛДПР законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в связи с тем, что авторы не указали источники финансирования своей инициативы. Заключение Кабмина в четверг было размещено в думской электронной базе, уточняет ТАСС.

Она добавила, что на сегодняшний день средний размер страховой пенсии — 17 444 рубля. «Если человек получает меньше, чем средний размер, то здесь и сумма (повышения) будет ниже. Если человек получает, например, пенсию в 20 тысяч рублей, то у него тоже будет не одна тысяча рублей повышение, а здесь уже 6,3% — это 1 200—1 300 рублей идет», — подчеркнула Бибикова.

Говоря о социальных пенсиях, сенатор напомнила, что они назначаются на пять лет позже общеустановленного возраста выхода на пенсию. По ее словам, социальные пенсии будут индексироваться с 1 апреля, размер индексации в 2022 году — 7,7%. «Это связано с тем, что с этого года в индексации социальных и государственных пенсий используется новый принцип: размер выплат повышается исходя из медианной величины социальных пенсий. С 1 апреля социальные пенсии, как заложено в проекте бюджета, будут повышены на 7,7%», — уточнила Бибикова.