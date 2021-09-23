Правительство дало отрицательный отзыв на внесенный депутатами от ЛДПР законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающих пенсионеров в связи с тем, что авторы не указали источники финансирования своей инициативы. Заключение Кабмина в четверг было размещено в думской электронной базе, уточняет ТАСС.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, принятие соответствующего федерального закона потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета», — указывают в Кабмине. Вместе с тем «в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств», что является нарушением Бюджетного кодекса РФ.

В правительстве отметили, что ранее там не поддерживались и предыдущие аналогичные законопроекты. «С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает», — указано в заключении.



Законопроектом, внесенным в Госдуму в конце июля 2021 года, предлагалось возобновить с 1 января 2022 года индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров. По мнению авторов, отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к данной категории граждан.