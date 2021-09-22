Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%», — заявил министр.

Он уточнил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в 2022 году 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Индексация страховых пенсий по старости проводится ежегодно 1 января. Средний размер страховых пенсий по старости в 2021 году составляет 16 789 рублей, в этом году их проиндексировали на 6,3%.



Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России. По словам статс-секретаря — замминистра экономического развития Алексея Херсонцева, годовая инфляция в 2021-м ожидается на уровне 5,8%, а на среднесрочном горизонте — на уровне 4%.