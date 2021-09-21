Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 года до 5,8% с 5%, прогнозировавшихся в июле. Как передает ТАСС, об этом сообщил замглавы министерства Алексей Херсонцев.

«Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем ее на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем ее на уровне 4%», — сказал он.

Также ведомство повысило прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2021 год до 73,6 рубля. «По курсу рубля фиксируем сейчас [прогноз] на уровне 73,6 рубля за доллар», — сказал Херсонцев.

Июльский прогноз МЭР предполагал курс доллара на уровне 72,8 рубля в 2021 году.

МЭР сохранило прогноз по росту инвестиций в основной капитал на уровне 4,5% в 2021 году, улучшив ожидания на 2022-й.



«Рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта составит 4,5% в этом году, 4,8% — в следующем. Таким образом, параметры прогноза улучшены», — сообщил Херсонцев.