Рост ВВП в России в этом году может составить 4%, говорится в подготовленном рейтинговым агентством S&P обзоре стран с развивающимся рынком на IV квартал 2021 года. Материал имеется в распоряжении РБК.
«В развивающихся странах Европы, на Ближнем Востоке и в Африке экономики снова удивили более высокими, чем ожидалось, темпами роста, прежде всего за счет более высокого потребления и экспорта. <...> Мы повысили наши прогнозы роста ВВП на 2021 год для Польши (5,1%), России (4%), ЮАР (4,6%) и Турции (8,6%)», — говорится в обзоре. Согласно июньскому прогнозу S&P, ВВП России в 2021 году должен был вырасти на 3,7%.
Авторы исследования также указали, что в Польше, России и ЮАР из-за ослабления антикоронавирусных ограничений потребительские траты выросли больше, чем ожидалось изначально.
«Польша и Россия вернулись к своему допандемийному уровню активности во II квартале», — говорится в обзоре.
При этом в 2022 году аналитики ожидают замедления роста экономики России до 2,6%, а также общего падения спроса. В 2023 и 2024 годах, по мнению экспертов, российский ВВП будет расти на 2% ежегодно.
Рейтинговое агентство Fitch улучшило ожидания по росту ВВП России в 2021 году, следует из обновленного экономического прогноза, данные которого представлены в материалах к тематическому вебинару агентства.
Прогноз S&P относительно инфляции в России составляет 6,1% на 2021 год, 4,2% на 2022-й и по 4% на 2023 и 2024 годы. Подобные оценки ранее делал российский Центробанк. По мнению ЦБ, в 2021 году инфляция составит 5,7—6,2%, в 2022-м снизится до 4—4,5%, а в дальнейшем будет находиться около 4%.
В S&P ситуацию объясняют повышением цен на продовольствие и энергоносители, а также перебоями в снабжении на отдельных рынках. «Но, на наш взгляд, этому в том числе способствует более высокий спрос, связанный с более быстрым восстановлением экономики», — отмечается в обзоре.
Инфляционное давление, по мнению авторов исследования, также оказывают помощь семьям c детьми и другие социальные выплаты, которые российские власти решили перечислить гражданам перед выборами.
В ходе исполнения бюджета важно своевременно вносить коррективы, в том числе при возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, но адресная поддержка должна быть частью системной работы, направленной на повышение доходов россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, следует из материалов на сайте Кремля.
Среди других рисков авторы обзора назвали «геополитическую неопределенность», риск ужесточения санкций в отношении России, бюджетные расходы, а также расходы за счет Фонда национального благосостояния.
Ранее, 21 сентября, прогноз по росту ВВП России улучшило Минэкономразвития — с 3,8% до 4,2%. По мнению экспертов министерства, в денежном эквиваленте ВВП вырастет до 124,4 трлн рублей. Если эти прогнозы оправдаются, рост экономики может в этом году стать максимальным с 2012 года.