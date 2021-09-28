Рост ВВП в России в этом году может составить 4%, говорится в подготовленном рейтинговым агентством S&P обзоре стран с развивающимся рынком на IV квартал 2021 года. Материал имеется в распоряжении РБК .

«В развивающихся странах Европы, на Ближнем Востоке и в Африке экономики снова удивили более высокими, чем ожидалось, темпами роста, прежде всего за счет более высокого потребления и экспорта. <...> Мы повысили наши прогнозы роста ВВП на 2021 год для Польши (5,1%), России (4%), ЮАР (4,6%) и Турции (8,6%)», — говорится в обзоре. Согласно июньскому прогнозу S&P, ВВП России в 2021 году должен был вырасти на 3,7%.

Авторы исследования также указали, что в Польше, России и ЮАР из-за ослабления антикоронавирусных ограничений потребительские траты выросли больше, чем ожидалось изначально.

«Польша и Россия вернулись к своему допандемийному уровню активности во II квартале», — говорится в обзоре.

При этом в 2022 году аналитики ожидают замедления роста экономики России до 2,6%, а также общего падения спроса. В 2023 и 2024 годах, по мнению экспертов, российский ВВП будет расти на 2% ежегодно.

Fitch улучшило прогноз на 2021 год для России по росту ВВП, ухудшило — по инфляции Рейтинговое агентство Fitch улучшило ожидания по росту ВВП России в 2021 году, следует из обновленного экономического прогноза, данные которого представлены в материалах к тематическому вебинару агентства.

Прогноз S&P относительно инфляции в России составляет 6,1% на 2021 год, 4,2% на 2022-й и по 4% на 2023 и 2024 годы. Подобные оценки ранее делал российский Центробанк. По мнению ЦБ, в 2021 году инфляция составит 5,7—6,2%, в 2022-м снизится до 4—4,5%, а в дальнейшем будет находиться около 4%.

В S&P ситуацию объясняют повышением цен на продовольствие и энергоносители, а также перебоями в снабжении на отдельных рынках. «Но, на наш взгляд, этому в том числе способствует более высокий спрос, связанный с более быстрым восстановлением экономики», — отмечается в обзоре.

Инфляционное давление, по мнению авторов исследования, также оказывают помощь семьям c детьми и другие социальные выплаты, которые российские власти решили перечислить гражданам перед выборами.

Путин не исключил новых мер поддержки россиян и призвал «вытащить людей из трущоб» В ходе исполнения бюджета важно своевременно вносить коррективы, в том числе при возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, но адресная поддержка должна быть частью системной работы, направленной на повышение доходов россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, следует из материалов на сайте Кремля .

Среди других рисков авторы обзора назвали «геополитическую неопределенность», риск ужесточения санкций в отношении России, бюджетные расходы, а также расходы за счет Фонда национального благосостояния.



Ранее, 21 сентября, прогноз по росту ВВП России улучшило Минэкономразвития — с 3,8% до 4,2%. По мнению экспертов министерства, в денежном эквиваленте ВВП вырастет до 124,4 трлн рублей. Если эти прогнозы оправдаются, рост экономики может в этом году стать максимальным с 2012 года.