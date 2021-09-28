В ходе исполнения бюджета важно своевременно вносить коррективы, в том числе при возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, но адресная поддержка должна быть частью системной работы, направленной на повышение доходов россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, следует из материалов на сайте Кремля.
Глава государства констатировал, что ситуация в мировой экономике все еще остается неустойчивой, турбулентной. «Поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания. Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности — запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году. В том числе имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что такая адресная поддержка должна быть именно дополняющей — она является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан.
«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — указал, в частности, президент.
Кроме того, по его словам, приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год; в 2023 году темпы индексации окладов денежного содержания для всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будут дополнительно повышены на 5%.
Путин напомнил, что в рамках остающейся в центре внимания поддержки семей с детьми в этом году было предложено несколько новых мер, включая пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребенком до восьми лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, если его воспитывает единственный родитель либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда.
«Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет. При этом повторю: в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми <…> мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы», — подчеркнул глава государства.
Отдельной важной задачей он назвал «создание современной, комфортной среды для жизни граждан».
«В части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья. Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб», — заявил президент.
«В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета», — обратился Путин к участникам совещания.
«Нужно в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета на ближайшую трехлетку как бюджета развития. Именно как бюджета развития, как мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики в целом, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан. В текущем году мы существенно увеличили бюджетные расходы на эти цели, и в ближайшие годы они также будут расти», — заключил он.