В ходе исполнения бюджета важно своевременно вносить коррективы, в том числе при возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми, но адресная поддержка должна быть частью системной работы, направленной на повышение доходов россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, следует из материалов на сайте Кремля .

Глава государства констатировал, что ситуация в мировой экономике все еще остается неустойчивой, турбулентной. «Поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания. Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности — запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году. В том числе имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что такая адресная поддержка должна быть именно дополняющей — она является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан.

«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — указал, в частности, президент.

Кроме того, по его словам, приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по 9% в год; в 2023 году темпы индексации окладов денежного содержания для всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будут дополнительно повышены на 5%.

Путин напомнил, что в рамках остающейся в центре внимания поддержки семей с детьми в этом году было предложено несколько новых мер, включая пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребенком до восьми лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, если его воспитывает единственный родитель либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда.

«Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет. При этом повторю: в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми <…> мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы», — подчеркнул глава государства.

Отдельной важной задачей он назвал «создание современной, комфортной среды для жизни граждан».

«В части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья. Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб», — заявил президент.

«В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета», — обратился Путин к участникам совещания.



«Нужно в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета на ближайшую трехлетку как бюджета развития. Именно как бюджета развития, как мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики в целом, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан. В текущем году мы существенно увеличили бюджетные расходы на эти цели, и в ближайшие годы они также будут расти», — заключил он.