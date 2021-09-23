Рейтинговое агентство Fitch улучшило ожидания по росту ВВП России в 2021 году, следует из обновленного экономического прогноза, данные которого представлены в материалах к тематическому вебинару агентства.

Так, в настоящий момент ожидается рост российской экономики в этом году на 4,3%, в то время как в июньском прогнозе фигурировали 3,7%.

Прогноз Fitch по росту ВВП России в 2022 и 2023 годах сохранен на уровне 2,7% и 2% соответственно.

В свою очередь, прогноз по инфляции на конец 2021 года заметно ухудшен: ожидается, что показатель составит 6% против предыдущего прогноза в 5,1%. К концу 2022 года, как и ранее, ожидается замедление инфляции до 4,2%, к концу 2023-го — до 4%, целевого уровня российского Центробанка.



В рейтинговом агентстве полагают, что на конец 2021 года ключевая ставка Банка России будет равняться 7% годовых (с 13 сентября она составляет 6,75%), на конец 2022-го — 6%, на конец 2023-го — 5,5%.