Рейтинговое агентство Fitch улучшило ожидания по росту ВВП России в 2021 году на 0,4 процентного пункта до 3,7%, следует из обновленного глобального экономического прогноза агентства.

В марте аналитики прогнозировали рост экономики РФ по итогам текущего года на 3,3%. В последнем обзоре поясняется, что отчасти улучшение прогноза связано с более сильным, чем ожидалось, результатом I квартала на уровне минус 1% в годовом выражении (против оценки в минус 2,6% в предыдущем обзоре). Уточним, что во вторник Росстат улучшил оценку динамики ВВП России в I квартале 2021 года с минус 1% до минус 0,7% в годовом выражении.

Росстат улучшил оценку сокращения ВВП в I квартале Росстат представляет первую оценку ВВП за I квартал 2021 года.

По данным Fitch, индикаторы внутреннего спроса также указывают на его дальнейшее расширение во II квартале 2021 года; в качестве еще одного фактора эксперты называют увеличение нефтедобычи (прошлогоднее соглашение ОПЕК+, по их оценкам, привело к недополучению 1 п. п. роста ВВП в 2020-м).

Аналитики ожидают, что ограничения, связанные с COVID-19, будут иметь очень небольшой масштаб, а поддержку экономической деятельности будут оказывать стабильные темпы вакцинации. Во втором полугодии текущего года прогнозируется ускорение роста ВВП до 5,5% в годовом выражении, несмотря на умеренное ужесточение монетарной и бюджетной политики, выступающее сдерживающим фактором.

Прогноз Fitch по росту ВВП России в 2022 году сохранен на уровне 2,7%. В 2023-м ожидается рост на 2%.

Аналитики также повысили прогноз по инфляции в России, на конец текущего года ожидается показатель в 5,1% (в мартовском прогнозе фигурировала цифра 4,2%). В Fitch напоминают, что в мае инфляция ускорилась до 6%, что было обусловлено временными факторами, такими как мировые цены на продовольствие и ограничения в цепочках поставок из-за COVID-19, однако также наблюдался умеренный рост инфляционных ожиданий. К концу 2022 года ожидается замедление инфляции до 4,2%, к концу 2023-го — до 4%, целевого уровня российского Центробанка.



В числе прочего в обзоре представлены прогнозы по ключевой ставке Банка России (аналитики ожидают, что в конце 2021 года она будет находиться на уровне 5,75%, после чего вернется к 5,5% на конец 2022 и 2023 годов), а также по валютному курсу. Доллар будет стоить в России на конец 2021 года 73 рубля, на конец 2022 и 2023 годов — 72 рубля, ожидает Fitch.