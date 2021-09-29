Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Кемеровской области заявление о взыскании с контролировавших Кемеровский социально-инновационный банк лиц убытков в общем размере 54 млн рублей, сообщила пресс-служба АСВ.

«Заявление подано в отношении Савицкого В. Ю., Супруненко И. Ю., Кайгородова А. М., Светличного В. В.», — сказано в сообщении.

Трое из ответчиков входили в состав правления Кемсоцинбанка: Вадим Савицкий (генеральный директор), Инна Супруненко (главный бухгалтер), Андрей Кайгородов.

Кемсоцинбанк в июле 2019 года решением Арбитражного суда Кемеровской области был признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие банк лица осуществляли выдачу невозвратных кредитов, а также замещали ссудную и дебиторскую задолженность банка на оцененные по завышенной стоимости объекты недвижимости», — говорится в сообщении АСВ.

Указанные обстоятельства, как отмечают в пресс-службе АСВ, в соответствии с действующим законодательством являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кемсоцинбанка в мае 2019 года. По данным регулятора, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кроме того, кредитное учреждение осуществляло «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Кемсоцинбанк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

ЦБ оценивал «дыру» в капитале Кемсоцинбанка на момент отзыва лицензии в 177 млн рублей. В августе 2019 года временная администрация Кемсоцинбанка установила в действиях должностных лиц кредитной организации признаки операций, направленных на вывод активов посредством кредитования юридических лиц и заключения сделки по отчуждению недвижимого имущества с физическим лицом, притом что указанные юрлица и физлицо имели сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладали способностью исполнить свои обязательства.

Информация об осуществленных должностными лицами Кемсоцинбанка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, была направлена в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России.