Банк «Акрополь» сменил название на Яндекс Банк. Соответствующая информация опубликована на сайтах регулятора и кредитной организации .

«Коммерческий банк «Акрополь» акционерное общество меняет наименование. Теперь это акционерное общество «Яндекс Банк» (АО «Яндекс Банк»). Права и обязанности банка по отношению к вам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания. Пока изменения не появятся в справочнике БИК, в реквизитах нужно указывать прежнее наименование банка. Мы сообщим, когда информация обновится», — говорится в сообщении финансового учреждения.



Адрес банка в Интернете также пока остался прежним (http://www.acropol.ru ).

Напомним, в апреле «Яндекс» сообщил, что договорился о покупке банка «Акрополь» у его владельца, гендиректора группы «Связной» Евгения Давыдовича. Комментируя сделку на своей странице в соцсети Facebook, он написал, что купил небольшой банк два с половиной года назад, еще до выхода в «Связной», «докапитализировал его для получения универсальной лицензии, пригласил команду единомышленников и стал разрабатывать концепцию нишевого проекта, обслуживающего небольшое количество корпоративных и частных клиентов, искавших на рынке индивидуального подхода к решению их финансовых задач».

«Но амбициозные задачи в «Связном», захватившие меня почти целиком, и события 2020 года внесли существенные коррективы в этот план. Зато появился другой: на прозрачный и стабильный банк с необходимой для обслуживания физических лиц лицензией обратили внимание крупные игроки рынка e-commerce, которые увидели в банковском бизнесе отличное дополнение своей маркетинговой экспертизе, инфраструктуре и клиентской базе. Мы смогли договориться о сделке с «Яндексом», и теперь вместе с крупнейшей российской интернет-компанией банк, который стал частью моей профессиональной истории, начнет новый этап своей жизни», — поделился экс-банкир.

«Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь» в середине июля, получив 100% акций банка. Сделка была закрыта после одобрения Банка России. Сумма составила около 1,1 млрд рублей, из них 75 млн — премия к капиталу за покупку.

Как «Яндекс» сообщал ранее, лицензии «Акрополя» позволят компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров.

Подобную сделку по покупке и переименованию банка провела основательница онлайн-ретейлера WildBerries Татьяна Бакальчук. Она в феврале приобрела банк «Стандарт-Кредит» и в августе перевела его на бренд ретейлера.