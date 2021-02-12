Основная владелица и глава онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела банк «Стандарт-Кредит». Информация о новой собственнице банка зафиксирована в ЕГРЮЛ 11 февраля 2021 года.

Согласно последним раскрываемым данным на сайте ЦБ и самой кредитной организации (на 22 июля 2020 года), ранее ее контролирующими собственниками выступали Александр Синельников (порядка 47,95% напрямую и через подконтрольную структуру) и Александр Бадимов (43,02% напрямую и косвенно), также у банка были еще два акционера-физлица с менее крупными долями (Николай Репин и Владимир Баранов). По информации на сайте банка, Синельников сейчас возглавляет совет директоров «Стандарт-Кредита», Бадимов и Репин входят в совет.

После изменений в структуре собственности Татьяне Бакальчук принадлежит 100% банка.

По данным ЕГРЮЛ, в Wildberries (ООО «Вайлдберриз») у Бакальчук 99%, она также занимает пост гендиректора компании.

Основанный в Адыгее и два года назад переехавший в Москву банк «Стандарт-Кредит» занимает 370-е место по размеру активов среди кредитных организаций РФ, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру на 1 января 2021 года.

О том, что Wildberries может приобрести этот банк, в декабре написала газета «Коммерсант». По данным ее источников, на базе лицензии «Стандарт-Кредита» ретейлер намерен реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также осуществлять расчеты с многочисленными поставщиками товаров, представленных на площадке.



Татьяна Бакальчук заняла 93-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2020» от Forbes, а среди самых богатых женщин страны находится на втором. Ее состояние летом прошлого года оценивалось в 1,1 млрд долларов.