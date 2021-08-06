Банк «Стандарт-Кредит», принадлежащий основной владелице и главе интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук, переходит на бренд ретейлера. С 5 августа 2021 года кредитная организация значится в ЕГРЮЛ как ООО «Вайлдберриз Банк».

Изменения пока не отражены на официальном сайте финучреждения и на его странице на сайте Центробанка.

Напомним, Бакальчук приобрела банк в феврале этого года, ей принадлежит 100% кредитной организации. В Wildberries (ООО «Вайлдберриз») у Бакальчук 99%, она также занимает пост гендиректора компании.

Газета «Коммерсант», написавшая еще до закрытия сделки о возможности покупки «Стандарт-Кредита» Татьяной Бакальчук, указывала со ссылкой на свои источники, что на базе лицензии банка ретейлер намерен реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также осуществлять расчеты с многочисленными поставщиками товаров, представленных на площадке.



Татьяна Бакальчук заняла 13-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2021» против 93-го в аналогичном прошлогоднем списке , а среди самых богатых женщин страны находится на втором. Ее состояние в 2021 году оценивается в 13 млрд долларов против 1,1 млрд летом прошлого года.