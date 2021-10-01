Альфа-Банк с 1 октября повысил ставки по накопительному счету в рублях, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Новые клиенты и клиенты, впервые открывшие накопительный «Альфа-Счет», в течение двух месяцев будут получать 7,5% годовых с первого дня без условий. Для тех клиентов, у которых уже есть «Альфа-Счет», банк улучшил его условия — до 7% годовых при покупках по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 тыс. рублей в месяц.

Счет открывается в мобильном приложении банка. Его можно пополнять и снимать без потери ранее выплаченных процентов и без ограничений. Выплата процентов — каждый месяц. Повышенная ставка начисляется на сумму минимальных остатков по всем «Альфа-Счетам» в рублях, которые составляют до 10 млн (для премиальных клиентов) и до 1,5 млн рублей (для остальных).

С 1 октября при открытии «Альфа-Вклада» на срок от трех месяцев до двух лет клиенты получат повышенную ставку до 6,92% годовых. При размещении депозита на срок три года с капитализацией процентов на сумму от 10 тыс. рублей сохраняется ставка до 7,5%. Клиенты могут открывать неограниченное количество накопительных «Альфа-Счетов» и «Альфа-Вкладов».

