Банкам запретят списывать долги россиян с социальных выплат, пишут «Известия» , уточняя, что это будет один из приоритетных законопроектов, которые Госдума рассмотрит в октябре. Согласно документу, кредитные организации не смогут автоматически перечислять средства, предоставленные беременным женщинам, малоимущим и прочим категориям нуждающихся граждан, в счет погашения задолженностей по займам.

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Его авторы — первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов и Андрей Исаев — предлагают ввести запрет на списание банками в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту единовременных выплат, предоставляемых населению в качестве мер социальной поддержки.

Также новые нормы усиливают защиту соцвыплат от списания по исполнительным документам судов. Теперь в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание в рамках закона «Об исполнительном производстве», будут внесены все соцвыплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства. В том числе средства, выплачиваемые государством беременным женщинам, малоимущим гражданам на основании социального контракта.

При этом часть социальных выплат все же может пойти на погашение долгов, но для этого должно быть обязательное добровольное согласие человека. По словам авторов законопроекта, даже при таком добровольном согласии в случае изменения жизненной ситуации гражданин сможет обратиться к банку с заявлением о возврате в течение 14 дней после списания, а банк обязан в течение трех рабочих дней возвратить эти денежные средства на банковский счет гражданина.

Законопроект планируется рассмотреть уже в октябре, сообщили в комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции. В пресс-службе ЦБ сообщили, что поддерживают инициативу и активно участвуют в разработке законопроекта. Важно разделять списание средств со счетов граждан в рамках исполнительного производства (принудительного) и списания на основе заранее данных заемщиком согласий в рамках заключенных договоров, уточнили в Банке России.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев отметил, что социальные выплаты — это целевые средства, которые выделяются гражданам в случае определенных жизненных обстоятельств, когда им очень нужна финансовая поддержка государства, поэтому никто не может на них претендовать и оплачивать ими долги. «Это очень важная законодательная инициатива, которой мы должны защитить население», — пояснил он.