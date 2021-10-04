Текущие запасы золота в России составляют 7,5—8 тыс. тонн, а производство металла — на уровне 330 тонн в год, однако если эту тенденцию не переломить, то уже через 10—20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы, рассказал в интервью РБК гендиректор крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев.

«Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10—20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы», — отметил он, добавив, что у самого «Полюса» запасов хватит на 37 лет.

Говоря об исчерпании минерально-сырьевой базы в России в целом, Грачев привел показатель уровня возобновления добываемых ресурсов, который за последние несколько лет упал вдвое — с 62% до 30% (соотношение поставленных на баланс запасов к объему добытых полезных ископаемых). В случае с золотом на это накладывается и общемировой тренд падения содержания металла в руде и роста упорных руд, добавил глава «Полюса».

Для исправления ситуации, по его мнению, нужно кратно увеличить частные инвестиции в геологоразведку. Для этого на встрече президента России Владимира Путина с модераторами Восточного экономического форума в начале сентября Грачев предложил ряд мер по стимулированию таких инвестиций без каких-либо затрат для государства.