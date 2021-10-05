ВТБ первым из российских банков запустил в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» бесплатный сервис получения расчетных листков по заработной плате. Новая функция доступна сотрудникам компаний, которые обслуживаются в ВТБ в рамках зарплатного проекта. Они смогут получить информацию о своих доходах за несколько секунд, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Информация о доходах доступна сотрудникам компаний, которые обслуживаются в ВТБ в рамках зарплатного проекта. Работодатель в учетной системе компании (1С, SAP и т. д.) формирует реестр, который с помощью интернет-банка для юридических лиц направляется в ВТБ на обработку. Сотрудник компании получает рush-уведомление о поступлении расчетного листка и может оперативно просмотреть информацию по заработной плате в мобильном приложение «ВТБ Онлайн» для физических лиц или самостоятельно скачать документ, направив себе на почту или в мессенджер (WhatsApp, Telegram)», — говорится в релизе.

Для компаний и их сотрудников новая услуга бесплатна.

Чтобы узнать информацию о заработной плате, сотруднику достаточно зайти в личный кабинет «ВТБ Онлайн», где ему будет доступна новая опция «Я зарплатный клиент». Расчетные листки можно просмотреть по дате поступления и компании, которая их присылала.