Банк России озабочен темпами роста необеспеченного кредитования, особенно удлинением срока таких кредитов, поэтому регулятор решил изменить порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, пишут «Ведомости» , уточняя, что он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу.

Так, ЦБ предлагает рассчитывать среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам, исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам выплачивается в течение четырех лет (сейчас – пяти), следует из проекта указания регулятора, опубликованного на его сайте; новые изменения могут вступить в силу с февраля 2022 года, что увеличит значения ПДН по долгосрочным потребительским кредитам, а значит, должно сделать их выдачу более рисковой и менее выгодной.

В сегменте необеспеченного потребкредитования Центробанк настораживает именно наращивание банками доли кредитов на срок более пяти лет; во II квартале 2021 года на такие кредиты пришлось 20,7% от всего размера предоставленных кредитов наличными, отмечал регулятор, подчеркивая, что до начала пандемии их доля не превышала 11%.

Средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более пяти лет, составляет 747 тыс. рублей, до пяти лет – 242 тыс. рублей, сообщал ЦБ; выдача длинных беззалоговых кредитов сопряжена с повышенным риском: частота дефолтов заемщиков по таким ссудам в течение первого года с момента выдачи кредита почти в два раза превышает уровень дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет, отмечал регулятор.

По данным ЦБ, за январь – август портфель необеспеченных кредитов вырос на 1,4 трлн и достиг 11,1 трлн рублей к 1 сентября, годовые темпы прироста беззалоговых кредитов продолжили ускоряться и составляли 18,5%; в последний месяц лета банки выдали россиянам рекордный размер кредитов наличными – 647 млрд рублей, в сентябре рост немного замедлился – выдачи составили 633 млрд рублей, подсчитали аналитики Frank RG.