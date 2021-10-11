Банк России озабочен темпами роста необеспеченного кредитования, особенно удлинением срока таких кредитов, поэтому регулятор решил изменить порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, пишут «Ведомости», уточняя, что он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу.
Так, ЦБ предлагает рассчитывать среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам, исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам выплачивается в течение четырех лет (сейчас – пяти), следует из проекта указания регулятора, опубликованного на его сайте; новые изменения могут вступить в силу с февраля 2022 года, что увеличит значения ПДН по долгосрочным потребительским кредитам, а значит, должно сделать их выдачу более рисковой и менее выгодной.
В сегменте необеспеченного потребкредитования Центробанк настораживает именно наращивание банками доли кредитов на срок более пяти лет; во II квартале 2021 года на такие кредиты пришлось 20,7% от всего размера предоставленных кредитов наличными, отмечал регулятор, подчеркивая, что до начала пандемии их доля не превышала 11%.
Самые популярные предложения кредита наличными
|Название
|Мин. ставка
|от 8.5%
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Лиц.№ 2557
|от 6%
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Лиц.№ 1978
|от 5.9%
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Лиц.№ 1000
|от 5.5%
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Лиц.№ 2209
|от 5.5%
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Лиц.№ 354
Средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более пяти лет, составляет 747 тыс. рублей, до пяти лет – 242 тыс. рублей, сообщал ЦБ; выдача длинных беззалоговых кредитов сопряжена с повышенным риском: частота дефолтов заемщиков по таким ссудам в течение первого года с момента выдачи кредита почти в два раза превышает уровень дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет, отмечал регулятор.
По данным ЦБ, за январь – август портфель необеспеченных кредитов вырос на 1,4 трлн и достиг 11,1 трлн рублей к 1 сентября, годовые темпы прироста беззалоговых кредитов продолжили ускоряться и составляли 18,5%; в последний месяц лета банки выдали россиянам рекордный размер кредитов наличными – 647 млрд рублей, в сентябре рост немного замедлился – выдачи составили 633 млрд рублей, подсчитали аналитики Frank RG.
В первой половине 2021 года средний уровень зарплаты у россиянина, который решил оформить кредит, составил 28 тыс. рублей. Об этом RT сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).