В первой половине 2021 года средний уровень зарплаты у россиянина, который решил оформить кредит, составил 28 тыс. рублей. Об этом RT сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Действительно, медианное значение заявочных доходов россиян составляет 28 тысяч рублей. При этом под заявочными доходами подразумеваются те регулярно получаемые заемщиком денежные средства, которые он смог подтвердить банку в кредитной заявке», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он отметил, что, каким бы высоким или, напротив, низким ни был уровень доходов гражданина, прежде всего ему необходимо следить за собственным показателем долговой нагрузки (ПДН).

«Это можно сделать достаточно просто, соотнеся сумму ежемесячных платежей по всем кредитам (в том числе по тем, которые еще только планируется взять) со своими ежемесячными доходами. Оставшихся средств обязательно должно хватить с запасом на достойное проживание. Иными словами, качество жизни заемщика и его домохозяйства при этом не должно сильно пострадать», — уточнил Волков.

По его словам, в первой половине 2021 года среднее значение ПДН российских заемщиков составило 25,63%.

При этом считается, что размер ПДН, относительно комфортный для обслуживания имеющихся долгов, должен находиться на уровне до 30%, а его критический уровень составляет 50% и выше.