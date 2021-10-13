Абсолют Банк повысил ставки по вкладу «Абсолютный максимум+» без опции пополнения для депозитов со сроком размещения от шести до девяти месяцев на 0,4 процентного пункта, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Рублевый депозит «Абсолютный максимум+» на сумму от 10 тыс. рублей и вклад от 1,4 млн рублей клиенты Абсолют Банка теперь могут открыть со ставкой 7% годовых как в отделениях банка, так и онлайн.

Вклад «Абсолютный максимум+» является наиболее востребованным среди клиентов Абсолют Банка: доля и количество депозитов по нему к осени достигли почти 70% от общего портфеля вкладов физических лиц.

