Введение дифференцированных взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов, в частности снижение размера отчислений для банков с высоким рейтингом, позволило бы кредитным организациям предлагать более привлекательные ставки по депозитам. Об этом заявил генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов на форуме «Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого роста экономики» в рамках Недель российского бизнеса РСПП, передает пресс-служба АКРА.

«Уже достаточно долго обсуждается вопрос о дифференциации взносов банков в систему страхования вкладов, что позволит кредитным организациям создавать более привлекательные условия по депозитам для населения. Было бы правильным сделать так, чтобы базовая ставка отчислений банков с наименьшим уровнем риска была ниже. Таким уровнем отсечения может быть рейтинг «А-» и выше», — отметил Сухов.



Как следует из его слов, за счет этого можно увеличить ставки по депозитам на 0,2—0,3 процентного пункта.

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Напомним, в настоящий момент размер взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов дифференцируется на основе сопоставления их ставок с базовым уровнем доходности вкладов. Базовая доходность определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств; показатели, служащие ориентиром на определенный месяц, рассчитываются на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1-е число предыдущего месяца.

В апреле прошлого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов (ставка отчислений в ФСВ для банков, укладывающихся в базовый уровень доходности, на уровне 0,1% расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период — вместо 0,15%, дополнительная и повышенная дополнительная ставки в 25% и 300% вместо 50% и 500% базовой ставки соответственно), они вступили в силу задним числом и действовали с I квартала 2020 года.

Согласно решению, принятому АСВ в конце апреля этого года, базовая ставка страховых взносов банков в фонд страхования вкладов была повышена с 0,1% до 0,12% начиная с III квартала 2021-го, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов был сохранен на уровне 25% и 300% базовой ставки соответственно. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 п. п. и более чем на 3 п. п. соответственно.