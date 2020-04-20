Совет директоров Агентства по страхованию вкладов на заседании под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной рассмотрел вопрос об изменении базовой, дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов, уплачиваемых банками — участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, и принял решение снизить указанные ставки. Об этом в понедельник сообщается на сайте АСВ.

«В целях повышения возможностей банковской системы по реструктуризации кредитов населению и поддержки кредитования экономики в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки совет директоров принял решение снизить базовую ставку страховых взносов в ФОСВ с 0,15% до 0,1% расчетной базы (среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период). Кроме того, решением совета директоров снижены дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов — с 50% до 25% и с 500% до 300% базовой ставки соответственно», — указано в релизе.

Как уточняется, новый уровень ставок будет применяться начиная с III квартала 2020 года.

В пятницу снижение ставок отчислений банков в фонд страхования вкладов анонсировала сама Набиуллина в ходе очередной пресс-конференции по экономической ситуации. Позже в тот же день ЦБ официально объявил, что инициирует на ближайшем заседании совета директоров АСВ рассмотрение вопроса о снижении до конца 2020 года базовой ставки страховых взносов с 0,15% до 0,1%, а также о снижении дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов.

Напомним, что действующая ставка в 0,15% расчетной базы за квартал установлена для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности вкладов, с I квартала 2018 года. Надбавка в 50% базовой ставки предусмотрена при превышении базового уровня на 2—3 п. п., а надбавка в 500% базовой ставки — при превышении более чем на 3 п. п.



Ранее обсуждалось ужесточение подхода ЦБ к завышенным ставкам по вкладам. Так, в марте 2019 года стало известно, что регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более. Кроме того, Центробанк в декабре сообщал о возможном пересмотре уровня ставок по валютным вкладам, который предлагается считать завышенным.