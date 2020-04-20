Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на май 2020 года . По сравнению с апрельскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, увеличилась в большей степени для вкладов в долларах. Однако тенденция не оставила без внимания депозиты в рублях и евро, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на май, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 апреля 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.

Базовая доходность рублевых вкладов в основном снизилась, кроме депозитов, привлекаемых на сроки до востребования, ставка по которым увеличилась с 5,379% до 5,561% годовых (здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом), и до трех месяцев. По этим, самым «коротким» вкладам рост ставки составил 0,112 процентного пункта, снижение в остальных случаях — от 0,037 п. п. для вкладов на срок свыше года до 0,288 п. п. для вкладов, привлекаемых на сроки от полугода до года.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования До 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Апрель 5,379 5,684 5,889 6,346 6,777 Май 5,561 5,796 5,625 6,058 6,74

Банк России пять раз снижал ключевую ставку в 2019 году, в общей сложности уменьшив ее на 1,75 п. п. В феврале текущего года регулятор уменьшил ключевую ставку еще на 0,25 п. п., до 6%. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. По итогам заседания совета директоров 20 марта ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.

В линейке доходности долларовых вкладов наметилась тенденция к повышению базовой доходности: средняя ставка выросла практически по всем срокам депозитов, кроме вкладов до востребования, ставка по которым уменьшилась на 0,153 п. п. Повышение ставок было наиболее заметным по вкладам на сроки от полугода до года (на 0,124 п. п.), наименее существенным в абсолютном выражении — по вкладам на срок до трех месяцев (на 0,027 п. п.).

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования До 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Апрель 0,697 0,661 0,89 1,346 1,647 Май 0,544 0,688 0,951 1,47 1,675

Базовая доходность вкладов в евро, привлекаемых на сроки до востребования, от трех месяцев до полугода и от полугода до года, не изменилась по сравнению с апрельским ориентиром. Выгоднее стало размещение средств на сроки до трех месяцев (на 0,06 п. п.), в то время как базовая доходность вкладов свыше года снизилась на 0,077 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования До 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Апрель 0,008 0,01 0,01 0,01 0,11 Май 0,008 0,07 0,01 0,01 0,033

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки.

В марте 2019 года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.

В опубликованном в начале декабря «Обзоре финансовой стабильности» за II—III кварталы 2019 года ЦБ также назвал уровень ставок по валютным вкладам, который предлагается считать завышенным: дополнительную ставку взносов, уплачиваемых банками в фонд страхования вкладов, могут установить по депозитам в иностранной валюте, доходность которых на 1—1,5 п. п. выше базового уровня доходности вкладов в соответствующей валюте, а повышенную дополнительную ставку — при превышении более чем на 1,5 п. п. Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.

На прошлой неделе председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что базовая ставка отчислений банков в Фонд страхования вкладов будет снижена до конца 2020 года с 0,15% до 0,1%.