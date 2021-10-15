Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги МСП Банка. Как следует из релиза агентства, на момент отзыва у банка были, в частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B3» с «развивающимся» прогнозом, а также базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности на уровне «caa2». Полный список действовавших рейтингов приводится в сообщении агентства.

Там указано, что агентство решило отозвать рейтинги по причинам делового характера.



В сообщении Moody's в числе прочего упоминается, что МСП Банк по итогам первого полугодия текущего года получил 8,3 млрд рублей чистого убытка по МСФО.