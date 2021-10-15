ФАС предложила ужесточить санкции для бизнеса за ряд нарушений — согласно проекту пятого антимонопольного пакета, компаниям могут грозить двойные штрафы, если они игнорируют предписания службы, пишут «Известия». Максимальный размер санкций предложено увеличить до 1/50 годовой выручки, сказано в поправках в КоАП. Согласно кодексу, компании, которые не исполняют в указанный срок решения и предписания ФАС, сейчас наказывают штрафом до 500 тыс. рублей (для юрлиц). Такие санкции могут коснуться игнорирования требований прекратить злоупотребление доминирующим положением, остановить соглашения, которые ограничивают конкуренцию (картели), и других.
ФАС предлагает усилить административную ответственность в тех случаях, когда предписание антимонопольного органа не исполняется два раза и более, то есть злостно. В некоторых случаях противоправное поведение не прекращается, несмотря на применение наказаний, сказано в пояснительной записке к документу. Это проявление наиболее негативно может сказываться на рынках, которые связаны с информационными технологиями, говорится в записке.
Подготовленный ФАС законопроект о введении единого тарифного законодательства в России раскритиковал бизнес, пишут «Известия» со ссылкой на протокол рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития конкуренции от 4 августа. Если принять документ в нынешней редакции, он повысит нагрузку на компании, негативно скажется на инвестиционной привлекательности в сферах ЖКХ, электроэнергетики, газоснабжения и ряде других, что в конечном счете ухудшит доступность оказываемых потребителям услуг, считают в перечисленных отраслях.
По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, для рынка важно разнообразие: все современные качественные сервисы — это результат присутствия разных форматов в e-commerce и их жесткая конкуренция друг с другом. Эксперт считает, что важно сохранить это многообразие и здоровую конкуренцию. Представитель Tele2 Дарья Колесникова считает ужесточение санкций со стороны регулятора избыточной мерой — действующие санкции ведомства достаточно эффективны и позволяют ФАС в полной мере реализовывать свои полномочия.
Важность и актуальность «пятого антимонопольного пакета» бесспорны, и он способен защитить российские рынки от «цифровых» правонарушений, отметил юрист Forward Legal Ростислав Кац. Не факт, что уровень добровольного исполнения предписаний значительно повысится: размер «повторного» штрафа лишь в два раза выше первоначального, пояснил эксперт. По его словам, цифровые монополии все чаще замечаются в различных злоупотреблениях, о чем свидетельствует растущее количество дел против таких компаний, как Google, Apple, Facebook и других во всем мире, повлиять на подобные нарушения и защититься от них в рамках действующего закона часто невозможно.
Правительство приняло разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) новый план развития конкуренции, рассчитанный на 2021–2025 годы, пишет «Коммерсант», уточняя, что план является программным документом для антимонопольной службы. Он фиксирует накопившиеся проблемы в сфере конкуренции в экономике, увязан с национальными целями и содержит перечень конкретных мероприятий, необходимых для повышения конкуренции.