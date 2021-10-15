ФАС предложила ужесточить санкции для бизнеса за ряд нарушений — согласно проекту пятого антимонопольного пакета, компаниям могут грозить двойные штрафы, если они игнорируют предписания службы, пишут «Известия» . Максимальный размер санкций предложено увеличить до 1/50 годовой выручки, сказано в поправках в КоАП. Согласно кодексу, компании, которые не исполняют в указанный срок решения и предписания ФАС, сейчас наказывают штрафом до 500 тыс. рублей (для юрлиц). Такие санкции могут коснуться игнорирования требований прекратить злоупотребление доминирующим положением, остановить соглашения, которые ограничивают конкуренцию (картели), и других.

ФАС предлагает усилить административную ответственность в тех случаях, когда предписание антимонопольного органа не исполняется два раза и более, то есть злостно. В некоторых случаях противоправное поведение не прекращается, несмотря на применение наказаний, сказано в пояснительной записке к документу. Это проявление наиболее негативно может сказываться на рынках, которые связаны с информационными технологиями, говорится в записке.

Бизнес не оценил идею ФАС с введением в России единого тарифного законодательства Подготовленный ФАС законопроект о введении единого тарифного законодательства в России раскритиковал бизнес, пишут «Известия» со ссылкой на протокол рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере развития конкуренции от 4 августа. Если принять документ в нынешней редакции, он повысит нагрузку на компании, негативно скажется на инвестиционной привлекательности в сферах ЖКХ, электроэнергетики, газоснабжения и ряде других, что в конечном счете ухудшит доступность оказываемых потребителям услуг, считают в перечисленных отраслях.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, для рынка важно разнообразие: все современные качественные сервисы — это результат присутствия разных форматов в e-commerce и их жесткая конкуренция друг с другом. Эксперт считает, что важно сохранить это многообразие и здоровую конкуренцию. Представитель Tele2 Дарья Колесникова считает ужесточение санкций со стороны регулятора избыточной мерой — действующие санкции ведомства достаточно эффективны и позволяют ФАС в полной мере реализовывать свои полномочия.

Важность и актуальность «пятого антимонопольного пакета» бесспорны, и он способен защитить российские рынки от «цифровых» правонарушений, отметил юрист Forward Legal Ростислав Кац. Не факт, что уровень добровольного исполнения предписаний значительно повысится: размер «повторного» штрафа лишь в два раза выше первоначального, пояснил эксперт. По его словам, цифровые монополии все чаще замечаются в различных злоупотреблениях, о чем свидетельствует растущее количество дел против таких компаний, как Google, Apple, Facebook и других во всем мире, повлиять на подобные нарушения и защититься от них в рамках действующего закона часто невозможно.