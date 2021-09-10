Правительство приняло разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) новый план развития конкуренции, рассчитанный на 2021—2025 годы, пишет «Коммерсант» , уточняя, что план является программным документом для антимонопольной службы. Он фиксирует накопившиеся проблемы в сфере конкуренции в экономике, увязан с национальными целями и содержит перечень конкретных мероприятий, необходимых для повышения конкуренции.

Ранее новое руководство службы декларировало переориентацию ее работы на создание предсказуемой среды для ведения бизнеса. Концептуально новый нацплан заметно отличается от действовавшего в 2018—2020 годах. Прежний документ был оформлен указом президента и был призван включить развитие конкуренции в политическую повестку. Его целями были сокращение числа нарушений антимонопольного законодательства со стороны ведомств, расширение участия малого бизнеса в госзакупках, появление не менее трех хозяйствующих субъектов (один из которых — из частного сектора) во всех отраслях экономики, за исключением сферы деятельности госмонополий и ОПК.

Новый документ состоит из трех частей. Первая подводит черту под прежними инициативами властей в части повышения конкуренции (в документе упоминаются госпрограммы демонополизации экономики, стандарт развития конкуренции в регионах и прочее) и фиксирует достигнутые результаты. В частности, внедрение принципа тарифного регулирования, расширение масштабов биржевой торговли товарами и финансовыми инструментами, отмена национального и внутрисетевого роуминга в сфере мобильной связи. Одновременно в плане указано на недостаточность мер для эффективного развития конкуренции и отмечены проблемы высокой доли государства в экономике, ее монополизации, ограничения доступа производств к инфраструктуре.

Неудовлетворительное состояние конкуренции косвенно подтверждают целевые показатели ФАС, описанные во второй части документа. При этом об успешной реализации нового плана будет свидетельствовать любое улучшение целевых показателей по сравнению с 2020 годом, конкретные их значения во многих случаях отсутствуют. Так, нет количественных ориентиров по доле организаций с госучастием и доле неконкурентных госзакупок.

Одновременно документ ставит перед ведомствами масштабные задачи по дерегулированию сфер госмонополий, созданию равных условий для частных компаний и государственных АО, цифровизации антимонопольного и тарифного регулирования, развитию малого бизнеса, биржевой торговли и повышению конкуренции в госзаказе. В отличие от прежнего плана, новый содержит подробный перечень мероприятий (всего их 49) и определяет ответственные за результат ведомства. В частности, к марту 2022 года ведомствам предстоит утвердить планы развития биржевой торговли, развития конкуренции на рынках финансовых услуг. К 2023 году ФАС предстоит создать единую систему учета преференций бизнесу для оценки их эффективности.

Эксперты новую стратегию повышения конкуренции в целом оценивают положительно, отмечая конкретные целевые показатели плана и соответствие потребностям бизнеса и государства. При этом экспертное сообщество обеспокоено противоречивостью мер развития конкуренции в целом, например усилением протекционизма.