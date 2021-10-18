Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за январь — сентябрь 2021 года составила 69,7 млн рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения, уточнив, что показатели рассчитаны по внутренней методике.

В сообщении сказано, что с начала года чистый валовый доход составил 455 млн рублей, из них чистых процентных доходов — 241,6 млн, чистых комиссионных доходов и прочих доходов — 213,4 млн. Общий объем доходов по состоянию на 1 октября текущего года составил 637 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 99,6 млн рублей.

Активы банка на начало месяца составили 6,6 млрд рублей, рост — 2% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка — 628 млн рублей.

Согласно релизу, с начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов примерно на 4,2 млрд рублей, из них почти 2,3 млрд было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.

По состоянию на 1 октября кредитный портфель банка составил 4,3 млрд рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов — 3,1 млрд, физических лиц — 1,2 млрд.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 5,75 млрд рублей. В частности, объем вкладов населения на 1 октября — 2,72 млрд рублей. Депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 5,4% и составили 2,65 млрд рублей. Остатки на счетах физических лиц выросли на 12% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 октября 2021 года составляют: Н1.2 — 8,76% (минимальное значение, установленное Банком России, — 6%), Н1.0 — 10,45% (минимальное значение, установленное Банком России, — 8%) и Н3 — 71,74% (минимальное значение, установленное Банком России, — 50%).