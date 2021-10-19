Минфин раскрыл подробности запуска долевого страхования жизни (ДСЖ), которое призвано прийти на замену ИСЖ — инвестиционная часть премии в ДСЖ будет отделена от страховой и подпадет под регулирование инвестиционного законодательства, пишут «Известия» , ссылаясь на ведомство. По мнению специалистов Минфина, это поможет сделать продукт прозрачным. Также, в отличие от ИСЖ, клиент всегда сможет увидеть текущую стоимость инвестиций и выйти из договора, если результат его не устроит. Комиссии, взимаемые с клиента, будут нормативно ограничены: крайне сложно предложить хорошую доходность, если более 10% от средств уходит посреднику и не участвуют в инвестировании, рассказали в пресс-службе ведомства. Новый полис полностью заменит ИСЖ и трансформирует НСЖ, сделав его накопительным продуктом с упором на страховую ценность, ожидают в Минфине.

Для прозрачности долевого страхования жизни вводится условие — продажа ДСЖ требует наличия у страховщика лицензии управляющей компании, важно прекратить торговлю инвестиционными продуктами по правилам страховых и позволить реализацию страховых продуктов с инвестиционной составляющей только в рамках ДСЖ, сообщили в ведомстве.

Минфин сформулировал свое видение страхования жизни Минфин разрабатывает концепцию изменения регулирования страхования жизни, пишет «Коммерсант» , уточняя, что речь идет в том числе о выделении из него инвестиционных продуктов со страховой компонентой — долевого страхования жизни (ДСЖ). Страховщикам, которые будут предлагать ДСЖ, может потребоваться отдельная лицензия, и для них введут особое регулирование, а остальные договоры, которые продолжат предлагать компании без лицензии, должны касаться лишь страховой составляющей.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддержал введение ДСЖ, но там не согласны с позицией Минфина и ЦБ, что для продажи таких инструментов следует обязать страховщиков получать лицензию УК. Нужно создать возможности для запуска комбинированных продуктов со всеми плюсами страховых, считают в ВСС. Там ожидают появления ДСЖ в течение двух лет.

По словам заместителя генерального директора по финансовой и операционной деятельности «АльфаСтрахование-Жизнь» Владимира Гуде, этот вид хеджирования позволит объединить главные плюсы паевых финансовых фондов и накопительного страхования жизни, а также должен способствовать сокращению случаев мисселинга. Основное предложение страхового рынка — ввести ДСЖ в дополнение к ИСЖ и НСЖ, а не вместо них, возможность инвестирования должна оставаться и в НСЖ, чтобы сделать продукт привлекательнее в условиях инфляции, скорее всего, ДСЖ появится уже в 2022 году, ожидает Гуде. Генеральный директор страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников ожидает, что продукты ДСЖ будут доступны только квалифицированным инвесторам — они не только позволяют получить более высокую прибыль, но и повышают риски потери части капитала. На доходность также может повлиять изменение законодательства и, например, разрешение продавать ДСЖ онлайн.