Минфин разрабатывает концепцию изменения регулирования страхования жизни, пишет «Коммерсант» , уточняя, что речь идет в том числе о выделении из него инвестиционных продуктов со страховой компонентой — долевого страхования жизни (ДСЖ). Страховщикам, которые будут предлагать ДСЖ, может потребоваться отдельная лицензия, и для них введут особое регулирование, а остальные договоры, которые продолжат предлагать компании без лицензии, должны касаться лишь страховой составляющей.

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, в нынешнем виде разрабатываемая концепция предполагает, «что договоры страхования жизни, отличные от ДСЖ, будут сконцентрированы на страховой составляющей, то есть выплатах при наступлении страхового случая». Он отметил, что страховщик по ним сможет предоставлять клиентам бонусы в виде «скидки на уплату очередных взносов в зависимости от полученной страховщиком инвестиционной прибыли и т. п.». Но только ДСЖ будет предусматривать выплату инвестдохода, уточнил чиновник.

Как рассказал собеседник, близкий к Минфину, к идее такого разделения подтолкнула ситуация с жалобами на продажу полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ). Сейчас, по его словам, ИСЖ и НСЖ предлагают агенты страховых компаний, в том числе банки, как альтернативу инвестиционного продукта или депозита с обещанием большей доходности. Однако эти продукты непрозрачны, и при их реализации часто наблюдаются злоупотребления. Из всех договоров ИСЖ, заключенных в 2018 году и завершившихся в I квартале этого года, 39% показали доходность менее 1% годовых, отметил директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

«К компаниям, занимающимся страхованием жизни, и к страховщикам, занимающимся ДСЖ, будет применяться разное регулирование. Во втором случае оно будет приближено к применяемому на рынке инвестиционных инструментов», — пояснил Моисеев. По словам источника, близкого к Минфину, обеспечено оно может быть получением отдельной лицензии для работы с ДСЖ. «Для этого потребуются поправки к законам «Об организации страхового дела» и «Об инвестиционной деятельности», — добавил собеседник.

Клиенты страховых компаний стали реже обращаться к финомбудсмену по вопросам ОСАГО Число обращений клиентов страховых компаний к финансовому уполномоченному по спорам, связанным с ОСАГО, в первом полугодии 2021 года сократилось на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финомбудсмена.

ЦБ предлагал предоставить возможность НПФ, страховым компаниям и управляющим компаниям инвестфондов получать лицензии друг друга, чтобы, в частности, обеспечить возможность создавать ДСЖ. Возможным вариантом регулирования продуктов, включающих инвестиционную и страховую компоненты, с тем чтобы защитить права инвесторов, как раз «является разрешение совмещения лицензии доверительного управления ПИФами и лицензии на страхование», заявили в Центробанке. Такой подход исключит проблему арбитража между схожими продуктами и потребует значительно меньше законодательных усилий, отметил регулятор.

При этом мнения страховщиков в отношении нового подхода различаются. «Он не вполне соответствует ожиданиям рынка», — сказал вице-президент ВСС Виктор Дубровин. По его словам, было бы правильнее «изменить и форм-фактор, и сформировать новые клиентские ценности, что сделает продукт более востребованным». В компании «АльфаСтрахование-Жизнь», наоборот, поддерживают предложенную Минфином концепцию. «Очевидно, что ДСЖ также будет подпадать под новое регулирование рынка, согласно которому клиент перед заключением договора будет обязательно проходить тестирование на предмет понимания условий по аналогии с другими сложными финансовыми продуктами», — отметил ее гендиректор Алексей Слюсарь.