Сборы российских страховщиков к 2024 году достигнут 2,3 трлн рублей против 1,5 трлн рублей по итогам прошлого года, рынок будет ежегодно расти в среднем на 11,6%, пишут «Ведомости» со ссылкой на оценки аудиторской компании КПМГ, уточнив, что вклад в развитие рынка будут вносить оба сегмента: страхование жизни и иное страхование (автострахование, ДМС и страхование имущества).

По прогнозам КПМГ, в 2021—2024 годы страховые сборы в сегменте страхования иного, чем страхование жизни, будут расти в среднем на 9,5% в год и достигнут 1,6 трлн рублей к 2024 году, его доля в общем размере собираемых премий не сильно снизится относительно 2020 года и составит 70% против 73%; наиболее перспективными сегментами на горизонте четырех лет станут автострахование, ДМС, включая страховки выезжающего за рубеж, и страхование имущества.

ВСС: страховые компании в первом полугодии 2021 года собрали более 894 млрд рублей премий Сборы страховых премий в первом полугодии 2021 года превысили 894 млрд рублей, что на 155 млрд рублей, или 21%, выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза агростраховщиков.

Отмечается, что размер сегмента страхования жизни вырастет почти в два раза и достигнет 746 млрд рублей главным образом за счет повышения инвестиционной привлекательности накопительного страхования жизни (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), прогнозируют в КПМГ, уточняя, что рост будут обеспечивать относительно низкие процентные ставки по депозитам; с другой стороны, низкие ставки будут способствовать поддержанию высоких размеров кредитования, а это, в свою очередь, приведет к росту продаж полисов кредитного страхования.

Наибольший рост КПМГ ожидает в сегменте НСЖ — на 23,4% до 315 млрд рублей сборов; к 2024 году он по сбору премий обгонит ИСЖ, которое пока собирает больше: 190 млрд рублей против 137 млрд рублей по НСЖ по итогам 2020 года.

В «Эксперт РА» считают, что средние темпы прироста рынка в ближайшие три года будут 10%, а сборы рынка перевалят за 2 трлн рублей по итогам 2023 года; после пандемии восстановительный рост идет по многим направлениям, но дальше расти будет преимущественно страхование жизни, считает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин: ИСЖ и НСЖ по-прежнему останутся драйверами рынка страхования жизни, так как долевое страхование жизни (ДСЖ) еще, скорее всего, не будет готово к запуску.