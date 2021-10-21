Страховое сообщество ожидает повышения выплат за причинение вреда жизни и здоровью в ДТП с 500 тыс. до 2 млн рублей, пишут «Известия» , уточняя, что такое изменение в рамках нового этапа индивидуализации ОСАГО было запланировано уже давно, но постоянно откладывалось. Страховщики предупредили, что повышение размера выплат должно привести к очередному расширению тарифного коридора.

Очередные поправки в закон об ОСАГО, повышающие размер страховой премии за причинение вреда жизни и здоровью в ДТП до 2 млн рублей, могут быть приняты в 2022 году. Все расходы, которые пострадавший или родственники погибшего будут вынуждены понести сверх этой выплаты, приходится взыскивать с виновника ДТП в рамках гражданского иска.

Представители страхового сообщества ожидают, что Госдума нового созыва приступит к рассмотрению этого вопроса в ближайшее время. Как объяснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), основная цель поправок — уравнять лимит возмещения за причинение вреда жизни и здоровью по ОСАГО с аналогичными лимитами по другим видам страхования и привести их в «соответствие с современными реалиями».

В РСА напомнили, что лимиты в размере 500 тыс. рублей были введены в 2015 году. «С тех пор прошло более шести лет, и уровень жизни россиян за это время заметно вырос. Даже компенсации из бюджета за погибших в случаях чрезвычайных ситуаций составляют 1—2 млн рублей. Лимит выплаты за смерть потерпевшего в ДТП в размере 500 тыс. рублей уже просто морально устарел», — заявили в пресс-службе РСА.

По данным РСА, в 2017 году такие выплаты в общей массе составляли 7%, в 2018-м — более 13%, в 2019-м — уже более 19%. В 2020 году они остались примерно на уровне 2019-го — менее 20% от общей суммы компенсационных выплат. Страховщики напомнили, что размер компенсаций за причинение вреда здоровью в результате каждого ДТП рассчитывают по таблице выплат в процентах от лимита в 500 тыс. рублей. В результате этих денег часто не хватает на лечение в связи с ростом цен на медикаменты и медицинские услуги.

Генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи подтвердил, что повышение выплат связано с ростом расходов, которые вынужден нести потерпевший. «Потерпевший в аварии несет дополнительные расходы на лечение и восстановление здоровья. Расходы на реабилитацию, лекарства, уход, санаторное лечение, а также утраченный заработок ввиду длительного восстановления значительно превышают сумму, которая рассчитывается по таблице нормативов», — рассказал он.