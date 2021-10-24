Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) разработал специальный кредит со ставкой от 11,6% годовых. Получить его могут клиенты, имеющие статус самозанятого от 12 месяцев, с доходом не менее МРОТ (12 792 рубля). Максимальная сумма кредита — 700 тыс. рублей, срок — до десяти лет. Из документов потребуются паспорт и справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход. Все это можно выслать в кредитное учреждение в электронном виде из приложения «Мой налог».

Газпромбанк снизил процентные ставки за пользование потребительским кредитом наличными для зарплатных клиентов на 1 процентный пункт при условии подачи заявки на кредит в мобильном приложении «Телекард 2.0». При сумме кредита от 3 млн до 4 999 999,99 рубля базовая ставка опустилась с 6,9% до 5,9% годовых, при сумме от 300 тыс. до 3 млн рублей — с 7,9% до 6,9% годовых, а при сумме от 100 тыс. до 299 999, 99 рубля — с 8,9% до 7,9% годовых. При отказе от личного страхования действует надбавка к процентной ставке в размере 6—7 п. п. в зависимости от категории заемщика. Если сумма потребительского кредита не превышает 1 млн рублей, потребуется лишь паспорт гражданина РФ.

Также Газпромбанк проводит акцию «Ставкобум» по рефинансированию потребительских кредитов, выданных им самим или другими банками. В акции могут участвовать клиенты, которые подали заявку на потребительский кредит с 18 по 24 октября 2021 года и приняли решение о заключении договора личного страхования. Размер ставки зависит от суммы кредита. Минимальная процентная ставка составляет 5,5% годовых при сумме кредита 5 млн рублей. Если клиент рефинансирует кредиты на сумму от 3 млн до 4 999 999,99 рубля, применяется ставка от 5,9% годовых. При сумме от 300 тыс. до 3 млн рублей включительно ставка составит 6,9%, а от 100 тыс. до 299 999,99 рубля — 8,9%. Если клиент запрашивает рефинансирование кредитов на сумму до 1 млн рублей, потребуется только паспорт гражданина РФ.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Росбанк предоставляет скидку на кредиты наличными и рефинансирование для сотрудников бюджетных и государственных компаний. Скидка к ставке составит 0,5 п. п. Ставки для данной категории клиентов теперь начинаются от 8,1% при сумме кредита от 1 млн рублей и при наличии оформленного страхования жизни, а без страхования жизни — от 14,1%. Для рассмотрения заявки на кредит понадобятся паспорт, справка 2-НДФЛ за последние 12 месяцев либо подтверждение дохода выпиской из Пенсионного фонда России.