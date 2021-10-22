Банк России рассчитывает на повышение привлекательности депозитов для населения на фоне повышения ключевой ставки. Об этом говорится в релизе регулятора по итогам заседания совета директоров в пятницу, 22 октября, на котором принято решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых.

«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования», — отмечает ЦБ.



По оценкам регулятора, денежно-кредитные условия существенно не изменились с момента предыдущего заседания совета директоров Банка России. Повышение рыночных ставок вслед за увеличением ключевой ставки пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования в условиях повышенных инфляционных ожиданий, заметил регулятор.

«Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, отражая ожидания повышения Банком России ключевой ставки. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также несколько выросли под влиянием тенденций на глобальных финансовых рынках. Продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок вслед за повышением ключевой ставки в марте — сентябре. Наметился незначительный приток средств на срочные рублевые депозиты. Корпоративное кредитование продолжает расширяться темпами, близкими к максимумам последних лет. Сохраняется высокая активность на рынке ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования», — сказано в релизе.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют банки пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. Как сообщалось на прошлой неделе, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду октября составила чуть больше 6,43% после примерно 6,33% за третью декаду сентября. В очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», вышедшем в середине сентября, Банк России писал, что рост депозитных ставок в июле — августе носил догоняющий характер и потенциал роста рублевых депозитных ставок в ближайшие месяцы сохраняется.

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на октябрь).