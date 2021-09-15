Ставки российских банков по депозитам в июле — августе продолжали повышаться, следуя за ростом ставок денежного рынка и доходностей облигаций федерального займа в условиях повышения ключевой ставки ЦБ, при этом рост депозитных ставок носил догоняющий характер, и потенциал роста рублевых депозитных ставок в ближайшие месяцы сохраняется. Об этом говорится в очередном выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Как поясняют в Центробанке, ставки по ОФЗ заметно повысились уже в середине июля, отражая ожидания участников рынка относительно ужесточения денежно-кредитной политики, а повышение банками ставок по депозитам значимо ускорилось только в августе. Однако отмечается, что среднерыночные рублевые ставки по розничным вкладам в июле заметно увеличились по сравнению с июнем: ставка по краткосрочным депозитам (до года) возросла на 0,21 процентного пункта и составила 3,6% годовых, по долгосрочным (на сроки свыше года) — на 0,38 п. п., до 5,1%.

Опережающие индикаторы свидетельствовали о дальнейшем росте ставок по депозитам в августе. Индекс доходности депозитов FRG100 (средняя ставка 54 крупнейших депозитных банков по вкладам на годовой срок в сумме от 100 тыс. рублей, по данным информационного агентства Frank RG) в конце августа составил 5,5% годовых против 5,1% в конце июля.

«Потенциал роста рублевых депозитных ставок в ближайшие месяцы сохраняется. При этом скорость роста ставок по депозитам будет зависеть от управления банками стоимостью фондирования, динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также решений по денежно-кредитной политике», — полагают в Центробанке.

ЦБ снова повысил ключевую ставку Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 10 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (до 6,75% годовых) с 13 сентября. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Там также указывают, что среднерыночные ставки по валютным депозитам в июле оставались вблизи исторических минимумов. Регулятор ожидает, что привлекательность рублевых сбережений относительно сбережений в иностранной валюте продолжит расти в условиях дальнейшего роста рублевых ставок, а также по мере постепенного замедления темпов роста потребительских цен.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В числе прочего в обзоре приводится информация о депозитных операциях.

«Постепенная стабилизация темпа роста потребительских цен не успела отразиться на снижении инфляционных ожиданий населения. В результате темпы притока средств населения в банки оставались невысокими: годовой прирост средств населения в июле составил 3,1% против 2,7% в июне», — отмечается в материале.

Уточняется, что в июле приток средств населения в банки в основном обеспечили текущие счета. При этом в условиях плавного роста депозитных ставок ослаб отток с депозитов населения: годовой темп сокращения краткосрочных вкладов снизился с 15% в июне до 13,9% в июле, а приток средств в рублевые депозиты сроком свыше трех лет сохранился.

«Интерес розничных клиентов банков к текущим счетам по сравнению с краткосрочными депозитами обусловлен активным распространением накопительных счетов, по которым предлагаются сопоставимые ставки, и неопределенностью из-за пандемии COVID-19. Однако продолжающееся снижение эпидемических рисков и постепенное повышение реальной рублевой доходности по мере стабилизации инфляции вблизи цели и повышения ставок по депозитам будут способствовать дальнейшему восстановлению интереса населения к срочным депозитам», — рассуждают в Банке России.

Годовой рост объема валютных сбережений розничных клиентов в июле замедлился на 0,2 п. п., до 3,3%. Незначительное увеличение валютизации — с 20,7% в июне до 20,8% в июле — было связано с номинальным ослаблением рубля, указано в обзоре.



Также в ЦБ констатируют сохранение интереса частных инвесторов к альтернативным направлениям сбережения. Так, продолжили увеличиваться вложения населения в недвижимость: в июле месячный прирост счетов эскроу составил 179 млрд рублей, при этом совокупный объем средств на счетах эскроу превысил 2,3 трлн рублей. «Рынок ценных бумаг продолжал привлекать частных инвесторов: в июле число физических лиц, имеющих брокерские счета, составило более 13 млн человек», — добавляют в ЦБ.