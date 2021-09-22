Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь 2021 года. По сравнению с ориентирами сентября базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а ставки по вкладам в евро изменились только для одного срока, свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на октябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 сентября 2021 года.
Базовая доходность рублевых вкладов выросла для всех сроков. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Сентябрь
|
6,058
|
5,517
|
5,081
|
6,082
|
7,039
|
Октябрь
|
6,323
|
5,99
|
5,596
|
6,563
|
7,351
В долларовом сегменте выросла базовая доходность вкладов на сроки от трех месяцев до полугода, от полугода до года и свыше года. Средняя ставка по долларовым вкладам до востребования осталась без изменений, а по депозитам со сроком до трех месяцев — понизилась.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Сентябрь
|
0,478
|
0,21
|
0,203
|
0,784
|
0,838
|
Октябрь
|
0,478
|
0,04
|
0,3
|
0,878
|
1,016
Базовая доходность вкладов в евро уменьшилась на срок свыше года, а для депозитов на другие сроки не изменилась.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Сентябрь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,107
|
Октябрь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,073
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле прошлого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов (ставка отчислений в ФСВ для банков, укладывающихся в базовый уровень доходности, на уровне 0,1% расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период — вместо 0,15%, дополнительная и повышенная дополнительная ставки в 25% и 300% вместо 50% и 500% базовой ставки соответственно), которые должны были применяться начиная с III квартала 2020 года, но потом были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го, а позже сохранены на I и II кварталы 2021 года. Согласно решению, принятому АСВ в конце апреля этого года, базовая ставка страховых взносов банков в фонд страхования вкладов повышена с 0,1% до 0,12% начиная с III квартала 2021-го, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов сохранен на текущем уровне — 25% и 300% базовой ставки соответственно. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.
В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го), но в марте этого года Центробанк впервые с 2018-го повысил ключевую ставку и после этого повышал еще четыре раза, включая увеличение ставки на 0,25 п. п. до 6,75% с 13 сентября. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.