Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь 2021 года . По сравнению с ориентирами сентября базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а ставки по вкладам в евро изменились только для одного срока, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентиром на октябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 сентября 2021 года.

Базовая доходность рублевых вкладов выросла для всех сроков. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Сентябрь 6,058 5,517 5,081 6,082 7,039 Октябрь 6,323 5,99 5,596 6,563 7,351

В долларовом сегменте выросла базовая доходность вкладов на сроки от трех месяцев до полугода, от полугода до года и свыше года. Средняя ставка по долларовым вкладам до востребования осталась без изменений, а по депозитам со сроком до трех месяцев — понизилась.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Сентябрь 0,478 0,21 0,203 0,784 0,838 Октябрь 0,478 0,04 0,3 0,878 1,016

Базовая доходность вкладов в евро уменьшилась на срок свыше года, а для депозитов на другие сроки не изменилась.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Сентябрь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,107 Октябрь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,073

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле прошлого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов (ставка отчислений в ФСВ для банков, укладывающихся в базовый уровень доходности, на уровне 0,1% расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период — вместо 0,15%, дополнительная и повышенная дополнительная ставки в 25% и 300% вместо 50% и 500% базовой ставки соответственно), которые должны были применяться начиная с III квартала 2020 года, но потом были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го, а позже сохранены на I и II кварталы 2021 года. Согласно решению, принятому АСВ в конце апреля этого года, базовая ставка страховых взносов банков в фонд страхования вкладов повышена с 0,1% до 0,12% начиная с III квартала 2021-го, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов сохранен на текущем уровне — 25% и 300% базовой ставки соответственно. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.

В прошлом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (в общей сложности на 2 п. п.) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка на протяжении более чем полугода находилась на уровне 4,25% (с 27 июля 2020-го), но в марте этого года Центробанк впервые с 2018-го повысил ключевую ставку и после этого повышал еще четыре раза, включая увеличение ставки на 0,25 п. п. до 6,75% с 13 сентября. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.