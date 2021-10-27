Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,15% и составил 4 229,53 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,31% до отметки 1 891,28 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,74%, СберБанка — на 0,25%. Бумаги «Норильского никеля» подешевели на 1,16%, «Газпрома» — на 0,14%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,28%.

Российский рынок акций в среду снизился — внешний фон немного ухудшился, и внутренние новости тоже не добавляют оптимизма, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, мало кто всерьез боится локдауна, который надвигается на регионы страны уже с завтрашнего дня, но радостных тоже не видно. «Индекс Мосбиржи отошел к 4 228 пунктам и может торговаться в диапазоне 4 185—4 235 пунктов. Индекс РТС снизился к 1 891 пункту на волне слабости рубля, и сейчас ничто не мешает ему просесть к 1 875 пунктам», — комментирует эксперт.



Акции «Полюс Золота» сегодня оказались в фаворитах спроса после двух дней распродаж и на совершенно спокойном корпоративном фоне. «В бумаге развивается коррекционный отскок, который отменяет наметившийся ранее краткосрочный нисходящий тренд с целью на 13 500 рублей. Теперь бумага вернулась к 14 160 рублей, и если покупателям удастся закрепиться выше 14 100, новой целью отскока станет 14 267 рублей», — рассуждает аналитик.

Бумаги «Яндекса» дорожают после выхода отчетности, согласно которой выручка за девять месяцев выросла на 68%. «Данные в целом оказались неплохими, ожидания по годовой выручке достойные, поэтому сегодняшние покупки вполне обоснованы. При этом среднесрочный «медвежий» тренд в бумаге пока не сломлен, но после роста к 5 626 рублям можно будет вернуться к этому разговору», — поясняет Бодрова.

В числе биржевых аутсайдеров сегодня оказались акции металлургических компаний — от «Мечела» до «Русала» на опасениях замедления экономики Китая, одного из ключевых потребителей металлов. В минусе бумаги «Распадской» и «Акрона». В последнем случае идет закрепление в «боковом» диапазоне 8 485—9 150 рублей, заключает эксперт.