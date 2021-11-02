Спрос на аккумуляторные, ручные и электроинструменты в России в октябре 2021 года вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

По словам руководителя пресс-службы гипермаркета Сергея Денисенко, на рост спроса в категории инструментов могли повлиять несколько факторов. Так, в 2021 году в России выросли объемы ввода жилья почти на 30%, что привело к увеличению количества ремонтов в новых квартирах. Также в этом году россияне признались, что стали экономить на ремонте и по возможности проводить его самостоятельно. В связи с этим многим из них потребовался свой инструмент, отметил он.

Согласно исследованию, самый высокий рост спроса на товары категории «Инструмент» зафиксирован в Новосибирске (222%), Челябинске (77%), Волгограде (73%), Краснодаре (67%), Санкт-Петербурге (66%). Также инструменты для ремонта стали чаще покупать жители Воронежа (45%), Самары (39%), Екатеринбурга (29%), Москвы (24%), а также Перми (13%) и Ростова-на-Дону (13%).

В России самыми покупаемыми инструментами стали сабельные и дисковые пилы, перфораторы, шлифмашины, строительные миксеры, ударные дрели, бокорезы, гайковерты, болторезы, а также наборы инструментов.