Количество обращений в нотариальные конторы за удостоверением равнозначности электронного документа бумажному и наоборот, или так называемой «нотариальной телепортацией», в 2021 году увеличилось на 53% относительно 2019 года, сообщается на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Отмечается, что интерес к этому нотариальному действию стабильно возрастает год от года, особенно актуальным оно становится в сложной эпидемиологической ситуации, когда люди стремятся снизить количество перемещений и контактов.

Еще одно нотариальное действие, популярность которого растет, — передача через нотариуса документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам. Интерес к нему возрос в прошлом году, когда многие организации ограничили прием посетителей из-за ограничительных мер, а в качестве альтернативы очному визиту предложили обращение в онлайн-формате, для которого часто требовалась квалифицированная цифровая подпись, которая есть далеко не у всех.

Так, за прошедший период 2021 года за такой возможностью обратились более 145 тыс. человек, что более чем на 21% превышает показатель за аналогичный период 2020-го. При этом если сравнивать картину с «допандемийным» 2019 годом, то рост превышает 40%.