В России создали первый Центр правовой помощи в цифровой среде, специалисты которого будут бесплатно консультировать россиян, ставших жертвами незаконного использования персональных данных, насчет отстаивания их прав и интересов. Об этом в интервью «Известиям» рассказала первый заместитель гендиректора Главного радиочастотного центра Людмила Куровская.

По словам Куровской, главной задачей центра является защита прав и интересов граждан при нарушениях и незаконных действиях, которые связаны с использованием их персональных данных. «Я имею в виду причиненный материальный, моральный и иной вред», — отметила она.

Куровская добавила, что большинство россиян не имеют представления о важности персональных данных, не знают своих прав, зачастую не вникают в текст документа, который им предоставляют для подписания в организациях, на сайтах. «Приходится констатировать: далеко не каждый человек может вспомнить, кому и когда он оставил сведения о себе и для каких целей», — уточнила первый замгендиректора центра.

Услуги в центре будут предоставляться гражданам на бесплатной основе. «Наш центр — это социальный проект. И создается он как самостоятельное структурное подразделение ФГУП «Главный радиочастотный центр». Также мы будем заниматься просветительской работой: разъяснять широкой аудитории, какой информацией в каком случае можно делиться с коммерческими компаниями, госучреждениями, онлайн-ресурсами, когда лучше ограничиться лишь самыми основными сведениями и когда данные следует держать в строгом секрете», — заключила Куровская.