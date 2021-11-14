Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Ренессанс Кредит» запустил кредит наличными для самозанятых граждан. Предложение действительно как для клиентов банка, так и для тех, кто не пользовался прежде услугами кредитной организации. Обязательное условие для получения займа — продолжительность деятельности в качестве самозанятого не менее шести месяцев. Новым клиентам, желающим заключить кредитный договор на сумму более 100 тыс. рублей, необходимо подтвердить доход. Для этого достаточно предъявить справку о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход из сервиса «Мой налог» или личного кабинета плательщика НПД. Кредит можно взять на сумму до 1,5 млн рублей на срок от двух до пяти лет по ставке от 5,5% годовых (ставка действительна на дату публикации). Первый платеж по кредиту — через 45 дней после его получения. Подать заявку можно на сайте банка, в отделении и по телефону. Выдача кредита производится на карту «Ренессанс Кредит» с возможностью снятия наличных в кассе или банкомате любого стороннего банка без комиссии.

Газпромбанк запустил акцию «Возврат процента», в рамках которой вернет заемщикам 2% от суммы уплаченных процентов после полной выплаты кредита, удержав при этом НДФЛ. Для участия в акции нужно оформить кредит наличными на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей с 12 по 24 ноября 2021 года, погасить без просрочек не ранее шести месяцев с момента оформления, иметь открытую дебетовую карту банка. Выплата вознаграждения будет произведена в течение 30 рабочих дней с даты полного погашения задолженности по договору. Принять участие в акции могут граждане РФ в возрасте от 20 лет на момент подачи заявки, имеющие общий стаж работы не менее года, из них не менее трех месяцев — на последнем месте работы. Оформить кредит возможно на срок от 13 месяцев до семи лет, процентная ставка зависит от суммы кредита: 8,9% годовых — при кредите до 299 999 рублей, 7,9% — до 3 млн рублей, 7,9% (6,9% для зарплатных клиентов банка) — до 4 999 999 рублей, 5,5% — для суммы 5 млн рублей. Ставки актуальны в случае оформления договора личного страхования, при отказе ставка увеличится на 6—7 процентных пунктов. Из документов банку потребуется паспорт, если сумма кредита составит не более 1 млн рублей. Если нужен более крупный кредит, то необходимо предоставить документ, подтверждающий доход (справка 2-НДФЛ, по форме банка, справка о размере выплаченной пенсии, справка о ежемесячном пожизненном содержании судей). Документы, подтверждающие трудовую занятость, потребуются для суммы кредита более 500 тыс. рублей.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Банк «Открытие» запустил новый продукт для розничных клиентов — потребительский «Кредит 5,9% каждому». Теперь для всех заемщиков действует единая ставка 5,9% годовых в течение всего срока кредитования. Заем можно оформить на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок от двух до пяти лет на любые цели (например, для рефинансирования действующих кредитов, в том числе нескольких). Возможно досрочное погашение без комиссии. Подать заявку на кредит можно в любом отделении банка «Открытие» либо онлайн, а также в мобильном приложении или интернет-банке. Подтверждать дополнительный доход документами не требуется. Также при оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту Opencard, расплачиваясь которой накапливает кэшбэк и получает возможность компенсировать им часть процентов по займу или вернуть стоимость покупки. Данная карта с начисленной суммой кредита может быть доставлена в любое удобное заемщику место.

Райффайзенбанк упростил возможность получения потребительского кредита. Теперь новые клиенты могут получить 1 млн рублей просто по паспорту. Новым клиентам достаточно заполнить анкету и назначить встречу с курьером, а действующим деньги поступят на счет в течение нескольких минут. Ранее банк увеличил максимальный срок потребительского кредита до семи лет. Он доступен при сумме займа от 90 тыс. до 3 млн рублей. Клиентам также доступна возможность отложить первый платеж по кредиту максимум на два месяца.

СберБанк подготовил ряд предложений по кредитам в рамках традиционного «Зеленого дня», который в этом году будет приурочен к 180-летию «Сбера». В рамках акции клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить заем на срок от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5% на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской «СберПрайм+» ставка 5% будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки. Также на период акции будут снижены базовые ставки: минимальная ставка для кредитов до 12 месяцев (включительно) — с 9,9% до 8,9%; минимальная ставка для кредитов от 13 месяцев (включительно) понижена с 11,9% до 10,9%.