В Службу финансового уполномоченного в III квартале 2021 года поступило 44 878 обращений от потребителей финансовых услуг, что на 8,3% меньше количества обращений, поступивших за аналогичный период 2020 года (48 932 обращения), сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Так, число обращений по страхованию в III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось на 17% до 40 089 заявлений (c 48 316 в III квартале 2020 года), а доля в общем объеме обращений снизилась до 89,3% (с 98,8% в III квартале 2020 года).

По словам Воронина, снижение числа обращений произошло несмотря на то, что с 2021 года сфера деятельности института финансового уполномоченного расширилась: теперь с его помощью разрешаются споры с банками, НПФ, ломбардами и кредитными потребительскими кооперативами. При этом по-прежнему основная доля обращений приходится на страхование, и основное сокращение произошло в отношении обращений по договорам ОСАГО.

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Основной вклад в сокращение числа страховых споров внесло сокращение числа обращений по договорам ОСАГО на 23% до 30,8 тыс. заявлений (в III квартале 2020 года — 39 976). «ОСАГО — самый массовый вид страхования и самый первый сегмент, в котором мы начали разрешать споры в досудебном порядке. Накопилась интересная практика: финансовые организации в последнее время во многих случаях стараются не доводить спор до рассмотрения у финансового уполномоченного, а разрешают его в рамках претензионной стадии», — добавил Воронин.

Средний размер требований потребителей в III квартале 2021 года уменьшился на 3,5% и составил 201 207 рублей (в III квартале 2020 года — 208 399 рублей). В сфере страхования он составил 208 271 рубль, микрофинансирования — 24 409 рублей, кредитной кооперации — 397 595 рублей, деятельности кредитных организаций — 120 756 рублей, НПФ — 196 510 рублей.

Всего в III квартале 2021 года по результатам рассмотрения поступивших обращений финансовым уполномоченным принято 30 917 решений.